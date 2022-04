Isabelle MERJAY

Mon expérience professionnelle vaut aujourd'hui un savoir faire en tant que manager de centre de profit.J'ai pu m'investir dans différents groupes qui m'ont permis de développer mes compétences, de m'affirmer et de justifier de résultats positifs .



Ma personnalité est aussi un atout pour ce poste de direction qui demande rigueur , sérieux , organistion ,capacité d'adaptation , écoute et respect de l'application de la politique commerciale. Je suis déterminée à rejoindre un groupe à taille humaine qui reflète les valeurs pures du commerce soucieu de la satisfaction du client par le biais d'un produit de qualité et d'un service visant à la reconnaissance et à la fidélisation du client.



Je peux me rendre disponible dans un bref délai pour rejoindre un groupe à notorité afin d'orchestrer un point de vente.Je suis prête à m'impliquer , m'investir et etre garante de mes résultats.



Mes compétences :

Merchandising

Gestion administrative

Management d'équipe

Force de vente

Piloter et animer

Recruter manager consulter décider former

Bookkeeping

Payroll

Sales Assistance