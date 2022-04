Isabelle MÉROUR

Après plusieurs postes à responsabilités j'ai acquis une solide expérience dans le développement des compétences et des performances : gérer dans un souci de rentabilité, atteindre des objectifs commerciaux, contribuer au développement des résultats, mobiliser et accompagner les équipes efficacement, organiser l’exploitation et la gestion d’une unité commerciale.



Femme de terrain et de challenge, je souhaite à présent mettre à profit ces 14 années d’expériences dans les domaines tels que le support aux entreprises en tant qu’assistante administrative technique ou assistante gestion salariale.



Faculté d'adaptation, autonomie, rigueur et organisation, priorisation des missions, sens du travail en équipe, force de proposition sont les qualités indispensables que je vous propose pour votre entreprise.



Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Assurer exploitation et sécurité journalière

Garantir la coopération entre les équipes

Garantir la gestion du personnel

Organisation du travail (délégation, suivi)

Motiver la performance collective

Développement des compétences

Contribuer au développement des résultats

Animation de réunion

Recruter, intégrer, former

Animer et organiser challenges evènementiels