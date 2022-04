Isabelle MEUNIER

Mon parcours en entreprise générale, bureau d’études techniques m’ont permis d’acquérir une grande polyvalence, de l’autonomie, la maîtrise de l’outil informatique, et le sens du travail en équipe, tout en sachant être à l’écoute de chacun.

Mes études de sociologie m’ont apporté une réelle ouverture d'esprit et une capacité d’analyse et de synthèse, ainsi qu’une véritable adaptabilité à mon environnement professionnel.

Rigoureuse et ayant le sens des responsabilités, je suis prête à m’investir et à partager mes compétences.



Mes compétences :

Gestion d'agenda

Réponse aux appels d'offres

Logicels Web : Prézi, SharePoint, OneDrive

Pack office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, On

Gestion mécénat, sponsoring, événementiel

SAP

FileMaker Pro for Windows

Apple Mac