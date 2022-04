J'ai acquis les compétences de la gestion et de la direction d'une petite entreprise .

Cela comprend : la gestion, le commercial, , la relation clients, le marketing, le management, les achats, le sourcing et surtout la prise de décision.



Mon ancienneté dans ce métier me permet d'avoir une bonne connaissance du marché de l'étiquette et de l'emballage .