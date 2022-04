Isabelle Meyer, coach déco et architecte d'intérieur, diplômée DNBA (diplôme national des Beaux-Arts). Arts Décoratifs de Strasbourg.



J'ai dessiné des projets pour la restauration, l'hôtellerie, quelques magasins et également des intérieurs privés dans différents bureaux d'agencement.

L'aspect graphique et l'association de couleur m'ont amenée à dessiner des maquettes de tapis et des cartes en vue d'être éditées.



Je suis sensible à la disposition des volumes, à leur articulation les uns par rapport aux autres, à la circulation qu'ils permettent aux usagers, à leur fonctionnalité et leur praticité. L'importance de la lumière, l'harmonisation des teintes, des éléments essentiels qui contribuent à un cadre de vie agréable, plaisant, chaleureux.

C'est pourquoi je vous propose de vous aider à créer un intérieur qui soit le vôtre.



www.armonisa.fr



Notre concept



Vous voulez évoluer dans un intérieur qui vous correspond ; qui soit le plus proche de vos aspirations.



Je vous accompagne dans l'aménagement de votre cadre de vie en respectant votre personnalité, vos affinités, vos besoins.



C'est une démarche judicieuse qui vous évitera des faux départs difficilement rattrapables.



Nous créerons une harmonie, nous construirons ensemble un projet cohérent. Vous pourrez réaliser vos travaux vous même, étape par étape; si besoin je vous mettrai en relation avec des artisans.



Il existe une multitude de possibilités :



* changement de décor ou relooking

* réaménagement d'une pièce

* création de pièces, de volumes

* Maison complète, (ou en vue d'acquisition)

* Amélioration pour vendre un bien – home staging

* commerces, hôtels, restaurants, chambres d'hôtes

* bureaux, cabinets, espaces de travail.



Notre méthode

Je me déplace chez vous et je suis à l'écoute de vos attentes, vos besoins, vos envies.



Un échange sur votre personnalité, votre sensibilité, vos habitudes de vie, vos goûts, vos contraintes, votre budget, me permettra de mieux vous connaître.



Nous cernerons vos attentes et suivant vos souhaits je pourrai vous orienter vers ce qui vous inspire.



Je pourrai revenir avec un projet et vous remettre les documents qui vous aideront à réaliser votre aménagement. Pour cela, j'aurai visité quelques magasins et dessiné plans et perspectives.



Nos prestations



Le premier contact (prévoyez 2 heures)

Chez-vous ou sur les lieux à transformer.

Nous visitons les lieux, nous précisons vos attentes, il arrive que vous n'ayez besoin que de quelques conseils, souvent un travail de recherche permet une réflexion, une maturation qui s'avèrent utiles.



Mise en ambiance



Avant projet et projet définitif.

Conception d'un aménagement qui corresponde à ce que nous avions défini, dans le style que vous aimez.

Proposition de matières, de coloris, de mobiliers, de luminaires et d'objets divers.

Remise de documents, dessins, photos et liste des objets choisis dans les magasins, après shopping si nécessaire.



Aménagement



Avant projet et projet définitif

Vous bénéficiez de conseils en termes de structuration, d'aménagement de l'espace et de relooking dans son ensemble. Création de mobilier, construction ou abattement de cloisons, ...

Plans, dessins et remise des documents nécessaires à sa réalisation (shopping).



Aménagement d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un dressing......



Shopping



En allant dans les magasins repérer le mobilier ou les objets qui s'intégreront à votre intérieur, je vous ferai gagner un temps précieux.



Conseil pour mieux vendre votre bien (home staging)



Rendre la propriété plaisante au goût du plus grand nombre, réduire le temps de la vente, optimiser les conditions financières de la négociation.

Je visite les lieux et repère les détails qui pourront valoriser votre résidence à moindre coût.



Lieux de travail

Valoriser l'image de votre établissement.

Rendre votre cadre de travail pratique et agréable pour vous et votre clientèle.



Mes compétences :

Arts

Coach

Décoration

Décoration intérieur

Home staging

Relooking

Rénovation

Sensibilité artistique