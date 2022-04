Isabelle MICHEL

Je recherche un poste de Responsable Administratif et Financier / Contrôle de Gestion / Comptabilité Générale. Disponibilité immédiate.



J’ai plusieurs années dans la gestion d'entreprise puis un passage par un cabinet conseil.

Des missions de polyvalences au sein de PME, d'accompagnement du Dirigeant/RAF/RAC et d'élaboration des tableaux de bord : Forecast / Budget / P&L / Balance Sheet (suivi du CA, Marge, Ratio, Analyse des Ecarts...). Comptabilité générale et aide à la clôture du bilan (OD, rapprochement bancaire ; fiscalité).



Je suis rigoureuse, curieuse et de nature sociable. Je m'adapte facilement à mon environnement et aime relever des défis.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Contrôle de gestion

Cegid

Comptabilité financière

Reporting

Microsoft Office

Paie