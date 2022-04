Isabelle MICHEL

Vous êtes

PROFESSIONNEL ou PARTICULIER :

Vous avez un BESOIN en COMMUNICATION ?



Edition :

de la création à l’impression de tous vos supports :

Création de logo, identité visuelle, webdesign, affiche, plaquette commerciale, flyer, carte de visite, PLV, bâche...



PROXIMITE - REACTIVITE - IMPLICATION et CREATIVITE



Plus de 10 années d’expérience

en agence de communication



Mes outils :

Suite Adobe - Microsoft Office -

HTML et CSS

Maîtrise de la chaine graphique





Mes compétences :

Photoshop CS6

IllustratorCS6

Indesign CS6

Créativité