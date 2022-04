Isabelle MILLOT

15 ans d'expérience en secrétariat et 6 ans en chargée de recouvrement.



A mon dernier emploi chez STIB, j'ai pu découvrir un secteur d'activité nouveau pour moi, le BTP, qui m'a permis de découvrir un autre domaine très intéressant.



Dans le cadre de mon emploi chez ODC Consultant, j’ai eu la chance d’évoluer au sein d’une équipe jeune et dynamique. Par la suite, j'ai continué à travaillé pour cette société en tant qu'indépendante, ce qui m'a permis de faire preuve d’autonomie.



Je suis ouverte aux autres et pourvue d’un excellent sens relationnel. Soucieuse de me perfectionner, j’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Par ailleurs la diversité des postes que j’ai occupés indique mes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Administratif

Autonomie

Opératrice de Saisie

Recouvrement

Rigueur

Secrétariat