Isabelle MILLO

J'aime le Sport, le travail en équipe, être sous-pression et préparer les grands rendez-vous sports qui s'enchaînent mais ne se ressemblent jamais, et après un travail en amont de dingo voir que les équipes sur place sont libres de tout souci logistique, technique... pour nous faire vibrer d'émotion au son de leur voix, au cours de leurs reportages.



J'aime mon parcours atypique qui me permets d'apprécier chaque défi relevé et réussi comme des victoires, et aussi mon profil d'autodidacte qui me fait remarquer les opportunités à saisir car pour moi rien n'est impossible : )



Un mot ?... VIVA LA VIDA !



Aujourd'hui, je cherche à utiliser mes compétences dans un autre domaine que les médias, je suis donc disponible pour un poste dans la Production Logistique ou de Coordinatrice.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel