Jonathan LONLAS-FIESCHI

Jeune community manager / auteur, je suis quelqu'un de très curieux qui saura vous apporter toute sa créativité ainsi ses qualités d'écriture.



Vous pouvez vous rendre compte de cela à travers mes différents travaux.



Passionné de sport, je développe actuellement 2 programmes :



- The Basket Show : https://thebasketshow.wordpress.com



- The Sports Show : https://www.facebook.com/thesportsshowtv



L'idée directrice de ces deux projets étant de ne pas se moquer du sport mais de s'amuser avec lui.



Ils sont actuellement en vente en France (Canal + / Bein Sport / L'Equipe21) et au Canada (RDS).



Merci





Mes compétences :

Vente

Communication

Médias

Management

Culture

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

twitter

Facebook