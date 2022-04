Laurence DE L'ESTANG

Avec seize années d’expérience à mon actif dans la réalisation de développements, je m’occupe actuellement de la réalisation et de la maintenance dans le logiciel TopSolid’ERP des modules suivants :

Gestion commerciale (vente et achat)

Gestion de production (gamme, nomenclature, configurateur de produits)

Gestion documentaire (GED)

Générateur de requêtes.



Je suis dynamique et passionnée. Aimant travailler en équipe, j’ai de grandes capacités d’adaptation.



Les technologies les plus utilisées sont :

VB .NET

Oracle PL/SQL





Mes compétences :

PL/SQL

Windev

Webdev

Vb.net

VB

Oracle

C++