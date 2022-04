Isabelle MIOLANE

Bonjour à tous,

A mon tour je franchis le pas de m'inscrire sur Viadéo.

Après avoir été co-gérante pendant 24 ans sur une exploitation familiale viticole, j'ai fait une formation de niveau BTS assistante de gestion afin de compléter mes compétences.

J'ai acquis de l'expérience grâce à différents emplois avant d'intégrer la Sté Corneloup.

J'aime la polyvalence, l'autonomie de mon travail. J'ai un très bon relationnel et aucun problème d'adaptation ou d'intégration dans une équipe.

J'aime la nature qui me permet de me ressourcer, les animaux. Je fais un peu de sport pour me maintenir en forme (vélo, aquagym et aquabiking - vélo dans l'eau-)



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Cegid

Sage