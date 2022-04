Isabelle MISPELON

Après de nombreuses années passées à enseigner le théâtre aux enfants, je me consacre désormais à la peinture. J’ai travaillé avec Marino Barberio (atelier rue Ste Marthe - Paris 10ème) et Jean-Marc Denis (Académie des Peintres de l’Abbaye - Poissy) et possède désormais mon propre atelier d’art à Villeneuve d’Ascq.



Vieilles planches, portes et volets abandonnés sont le support de mes oeuvres. Fascinée par la matière, sa densité et ses imperfections, je laisse le bois me guider ... Parfois, la planche refuse littéralement le sujet que je veux lui imposer et m’entraîne vers d’autres voies… Le choix du bois pour mes tableaux s’est imposé au fil des ans, le support devenant ainsi partie intégrante de l’œuvre ; nœuds, fentes, écorce, chaque « défaut » du bois devient élément constitutif du sujet.



Mes peintures sur bois sont réalisées avec des pigments naturels ou de la peinture à l’huile, posés sur une base d’enduit mural appliqué à même le bois. Des incrustations de papier, ficelles, tissus, feuille de cuivre ou d’argent viennent également parfois enrichir le travail.

Mes sources d’inspiration sont diverses, avec une prédilection pour les architectures vieillies, les murs abîmés, les portes et les fenêtres.

Autres thèmes fréquents : l’enfance et la féminité.



Toujours dans ce même esprit créatif, je réalise des paravents sur bois latté ainsi que des panneaux décoratifs de portes, employant diverses techniques : stucco, peinture à la caséine, collages, application de feuilles de cuivre…



Parallèlement à cette activité d’artiste peintre, j’ai effectué une formation professionnelle de peintre en décors à l’IPEDEC à Pantin en 2007-2008. Diplômée de cet institut, je réalise des décors pour des particuliers ou des professionnels : décors en trompe-l’oeil, imitations de marbre et de bois, patines, fausse moulures, ciels peints etc…



2 activités complémentaires, venant s’enrichir l’une l’autre au fil du temps.



Que ce soit dans mon activité d’artiste peintre ou de peintre en décor, j’attache une importance toute particulière aux matériaux que j’emploie, essayant à chaque fois que cela est possible d’utiliser des peintures écologiques et naturelles. Chaux, pigments naturels, eau, caséine…sont des matériaux que j’utilise quotidiennement.



http://www.idene.fr

http://www.chrysabeldecors.book.fr/

http://chrysabel-decors.alittlemarket.com





Mes compétences :

Décoration intérieure