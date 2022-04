De formation supérieure en design, Isabelle Mitaine mène sa carrière en région parisienne dans des secteurs variés comme le design produit, le packaging, le flaconnage en agence et l’architecture commerciale ou les arts de la maison comme designer intégré. Responsable de développement chez un importateur d’objets de décoration et d’arts de la table, elle enrichit son cursus par de nombreux voyages en Asie. Forte de ces expériences qui la placent au cœur de la conception en relation directe avec les fabricants des objets qu'elle dessine, elle acquiert une ouverture d’esprit sur le monde et un nouveau regard sur son métier. Passionnée par tous les domaines de la création, elle dessine des objets porteurs de sens qui suscitent l’émotion. Aujourd’hui installée en région lyonnaise, elle décide de mettre ses valeurs et son dynamisme à votre service par le biais de son agence myd.zign. N'hésitez pas à venir découvrir ses activités surArray



