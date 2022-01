Anne-Laure BAJARD

Forte dune riche expérience de plus de 15 ans en communication globale et graphisme dans différents secteurs d'activité et en quête de nouveaux challenges, je décide de créer en 2015 la marque et boutique en ligne « Latelier de Gaspard » puis « Eloquence studio », studio de création graphique & conseil en stratégie de marque.



Chef de projet communication et designer graphique indépendante, je vous propose un accompagnement personnalisé complet sur l'ensemble de vos problématiques de communication, quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité :



> Conseil et accompagnement stratégique dans votre communication interne, externe et digitale



> Valorisation et développement de votre image de marque



> Création d'identité visuelle forte et cohérente avec vos valeurs



> Réalisation graphique de l'ensemble de vos supports visuels print et web



> Rédaction de contenus (réseaux sociaux, site internet, argumentaires de ventes, documents de communication)





Au plaisir de vous rencontrer pour échanger.



www.eloquence-studio.com