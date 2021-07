Laure NÉEL

Bonjour et Bienvenue sur mon profil !



J'observe notre société depuis plus de 10 ans (iPhone 4 ;-) par le prisme du mobile, au cœur de la transformation des usages. Réducteur ? Non, révélateur !



Nos smartphones, nos environnements connectés, ont la capacité de servir de façon localisée, instantanée et individualisée, la quintessence d'une information.

Bref, en délivrant une Promesse Forte avec Pertinence, ils créent de la Valeur pour l'utilisateur.



Comment créer et exécuter cette Valeur ?

C'est le métier de Kreactive Studio, pionnier d'Apps Mobile, Web et IoT.



Nos Missions :

- Transformer vos assets en Business digital durable #AppsMobiles #AppsWeb #IoT

- Mobiliser nos expertises #Produit #UX #UI #Tech # IT pour exécuter le meilleur #Go-to-Market

- Piloter vos projets par la Valeur #ROI #Lean-StartUp



Nos Prestations :

- Idéation : Business et Market Fit

- Conception / Design UX-UI : Prototypage

- développements Back et Front Ends : Mise en oeuvre technique web, mobile & IoT

- Amélioration continue : Pilotage par la Valeur



Etudions ensemble votre Smart Business Digital !