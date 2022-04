Isabelle MME

J'ai créé et dirige la société trocminute.com

dont la principale activité est la gestion d'une plateforme communautaire en ligne de troc de vêtements et accessoires de mode.



http://www.trocminute.com



Aujourd'hui, je suis en phase de développement de mon entreprise.

Je suis donc en quète de partenaires et contacts pouvant me conseiller dans mes démarches de recherche d'investisseurs et pour étendre ma couverture médiatique.





trocminute, comment ça marche?

------------------------------



1. Vous déposez vos articles sur le catalogue virtuel du site

2. Vous leur attribuez des points-valeurs

3. Vous faites parvenir aux troqueurs les articles qu'ils auront sélectionnés en échange des points correspondant

4. Vous choisissez ce que vous voulez, quand vous voulez dans le catalogue virtuel du site en fonction des points que vous possédez





c'est sur le site http://www.trocminute.com







La presse en parle :

------------------



* ** trocminute à la une du JOURNAL DU NET





10 business models e-commerce originaux

Enchères inversées, co-production, achats groupés, appels d'offres... De nombreux modèles économiques ont vu le jour ces derniers mois, qui cherchent à se démarquer auprès des cyberacheteurs.



http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/business-models-e-commerce/





Brainstorming

-------------------

Consommation citoyenne, consommation éthique, consommer responsable, attitude éco-citoyenne,

Economie pour le porte monnaie et l'environnement

Lutte contre la surproduction et ses effets néfastes sur l'environnement, le gaspillage, la surconsommation



Mes compétences :

e-commerce