Isabelle MOIZEAU

En charge des partenariats notamment avec les médias locaux, et relations avec la presse locale. Suivi de dossiers ponctuels en relation avec la communication institutionnelle.



Auparavant, rôle de coordination d'une équipe gérant les supports de communication au sein de la même entreprise.

Connaissance de la chaîne graphique dans son ensemble avec des compétences en PAO.



Expérience égalemment dans les mêmes domaines en tant qu'élue locale, (délégation à la communication).



Bilingue anglais (formation universitaire et séjour d'un an dans un pays anglophone), j'ai enseigné l'anglais dans une institution privée.



Mes compétences :

Mise en page

Rédaction

Tourisme

Relations Presse