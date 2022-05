Marie Corine CAILLETEAU

Près de 10 ans d'expérience en communication, presque autant en tant que blogueuse sport, plus de 5 ans en journalisme, j'ajoute une corde à mon arc en devenant animatrice pour le groupe Radio France.



Presse écrite, web & radio, je multiplie les collaborations : ELLE, Vivre Bordeaux, Rue89 Bordeaux, France Bleu, ... je suis donc toujours à l'affût de nouveaux sujets et de nouveaux projets !



Polyvalence et bonne humeur, telle est ma devise ;)



A bientôt !



MariKo

@Marikofficiel

www.femme2sport.com



Mes compétences :

Communication

Opéra

Art

Journalisme

Sport

Cinéma

Spectacle

Montage vidéo

Montage son

Rédaction web

Présentatrice

Réseaux sociaux

Interviews

Présentation flash infos

Rédaction