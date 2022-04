Isabelle MONGONDRY - VACCARO

Passionnée de communication, j’ai acquis une expérience professionnelle diversifiée : Marketing, Communication, Evènementiel ,Vente ...

J’ai développé une expertise en marketing stratégique et opérationnelle dans l’univers des médias et hors média,

Orientée résultats , j’ai une forte culture Client et des compétences clés pour transformer la vision stratégique de l’entreprise en plan d’action Marketing

Je fédère les équipes pour développer des projets : lancement de produits, campagnes marketing .,,,

J’ai acquis une expertise de management d’équipes pluridisciplinaires sur site ou à distance



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication externe

Evènementiel et Partenariats

Communication événementielle

Publicité