Isabelle MONJARET

Depuis le 1er octobre 2015, assistante de direction de l'IRISA, Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, créée en 1975, est une unité mixte de recherche en informatique, automatique, traitement du signal et des images et en robotique. Ce grand laboratoire de recherche en Bretagne, 800 personnes, 40 équipes, 7 départements, avec l’association de 8 établissements tutelles dont l'UR1, le CNRS et Inria, construit un pôle de recherche d'excellence au coeur des STIC avec des priorités scientifiques telles que la bio-informatique, la sécurité des systèmes, les nouvelles architectures logicielles et la réalité virtuelle. Du 17 novembre 2014 au 31 aout 2015, assistante de direction, rattachée au directeur et à la secrétaire générale de l'Institut Necker-Enfants Malades. Ce centre international de recherche en médecine moléculaire, affilié à l'Université Paris Descartes, à l'Inserm et au CNRS est composé de 15 équipes de chercheurs pluridisciplinaire, regroupées en deux départements: « biologie cellulaire (Croissance et signalisation) » et « Immunologie, Infectiologie et Hématologie (I2H) » travaillant sur des sujets de recherche très divers contribuant aux futures grandes avancées médicales.

Assistante de direction générale, j'ai travaillé durant 11 ans, comme assistante du Président-fondateur d'ESL&Network, l'une des premières sociétés d'intelligence économique créée en France, PME dont l'organisation est celle d'une entreprise de grande envergure. J'ai également assuré en parallèle le secrétariat général de la société faitière, le Holding du groupe ESL et de cinq filiales aux activités diverses : institut scientifique, location immobilière, financière, commerciale et agricole et aux statuts différents : SA, SAS, SCI, SCEA, association. Véritable office manager, polyvalente, je gère avec une grande autonomie des dossiers administratifs. J'ai une solide expérience juridique, comptable et commerciale. J'ai acquis une compétence d'organisation d'évènements en petit comité avec des participants de haut niveau (dirigeants du CAC 40, ministère, préfets, maires, hommes publics). Assistante du président professeur à l'Ecole Polytechnique, j'ai participé à l'élaboration d'un programme semestriel d'interventions de dirigeants de haut niveau sur la stratégie de leur groupe. J'ai supervisé la gestion comptable et financière de travaux de restauration d'un patrimoine immobilier. J'ai participé à la création de quatre sociétés, ainsi qu'à leur augmentation de capital successives. J'ai assuré le suivi de la vie juridique, de la rédaction du rapport annuel aux formalités légales. Pour la bonne gestion de chaque entité, je coordonnais les prestataires et experts et transmettais un rapport d'activité et directives à exécuter. Discrète, conciliante, possédant une forte capacité d'adaptation, je relève les défis dans le respect des règles et procédures. J'ai tendance à analyser, synthétiser, mettre en place des procédures et créer des outils afin d'optimiser l'organisation et exécuter au mieux les missions confiées.



Mes compétences :

Force de proposition

Persévérance

Aisance relationelle

Adaptation

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation

Synthèse rédactionnelle

Conciliante

Discrète