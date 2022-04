Isabelle MONSEC

Depuis plus de 20 ans, la vente est mon métier ! Les relations humaines une deuxième nature.



Associée dans APS depuis 2006, je mets à disposition mes capacités commerciales et relationnelles indéniables dans le cadre du développement du CA et de la notoriété de notre titre APS. Tout en apportant le maximum de services à mes clients, et faciliter la mise en réseaux.

Une bonne connaissance du tissu économique local, doublé d'une implication dans les réseaux professionnels et une pratique de la relation client de cadres dirigeants, facilite ce types d'échanges.



Bien dans ma région bien dans ma fonction toujours à l'écoute ...



A l'écoute de vos projets de développements et d'investissements de votre société ou institution, tout comme de votre problématique de communication business sur la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Réseau

Publicité

Veille stratégique

Gestion de la relation client

Vente

Presse