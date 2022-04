Isabelle MONTALAND

Parce que je suis sensible aux difficultés rencontrées par les plus fragiles et que j'ai souhaité replacer l’humain au centre de ma vie professionnelle, j’ai décidé de quitter le secteur des services informatiques pour me mettre au service des personnes en situation de handicap et/ou en perte d'autonomie ainsi que de leur famille.



Aujourd'hui, je souhaite rester fidèle aux valeurs fondatrices des associations du secteur médico-social, l'humanisme, la bienveillance, le respect en « Créant les conditions pour que chaque professionnel se demande dans ce dialogue si intime avec la personne qu’il accompagne, s’il utilise le mot juste, le geste juste, le sourire juste » (Michel Laforcade).



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement

Conseil

Coordination de projets

AMOA SI

PMO

Gestion de portefeuille

Gestion d'équipe

Conduite du changement

Management

Mangement socio-économique

Lean management

Autisme