Delphine BONILLO

Femme de terrain, mes compétences se fondent sur mes expériences de Formation, Consulting, Responsable Projets, Directeur d’Etablissement, Directeur Régional et Directeur d'Association.



Cette pluridisciplinarité de métiers m’a permis d’une part, d’acquérir une certaine polyvalence, ouverture d’esprit dans les secteurs médico social et sanitaire et d’autre part, de confirmer de solides compétences tant dans les domaines du management, de la communication et de la gestion.



De plus, ma satisfaction a toujours été de mener à bien les missions qui me sont confiées même dans des contextes difficiles.



Enfin, ma facilité d’adaptation, ma disponibilité, mes capacités d’encadrement sont des atouts essentiels.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Qualité

Management

Santé

Médico social