Mickael LAMBERT

36 ans, en couple et 2 enfants



Une dizaine d’années passée dans la fonction Contrôle de Gestion, qu’elle soit Opérationnelle ou Centrale, m’a permis d’acquérir une solide expérience.



En faisant preuve d’esprit de synthèse et en étant autonome, rigoureux, disponible, curieux, j’ai pu démontrer de réelles qualités de Business Partner. En effet, j'ai toujours mis la Fonction Contrôle de Gestion au service de l'amélioration de la performance des entités sous ma responsabilité.



En complément, j'ai eu l'occasion d'intégrer une structure Projet dont le but était le changement de l'outil de Gestiion des Contrats. J'ai dû faire preuve de leadership et avoir une forte capacité de travail pour atteindre les objectifs fixés tout en respectant le délai.





Mes compétences :

Excel

Visual basic

Pack office

SAS

OutlookSoft

SAP

Jd edwards

Gestion

Audit

Comptabilité

Contrôleur de gestion budgétaire

Contrôle de Gestion Commercial

Contrôle interne

Consolidations

Budgets

Siebel

Outils BI

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access