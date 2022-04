ISABELLE MONTANÉ

Consultante Formatrice - Fondatrice de Vie&PROJETS - Agrée ICPF&PSI - Certifiée RP-CFI

> Facilite la cohésion d'équipe et la bienveillance

> Stimule l'image et la posture professionnelle



J’aide les entreprises à ouvrir leur futur beaucoup plus grand ! A découvrir d’autres manières de se relationner et de s’organiser pour améliorer leurs conditions de travail et augmenter leur efficacité. Parce que j’ai la conviction que le futur du monde du travail c’est d’apprendre à traiter les autres comme on aimerait être traité, tout en retrouvant sa joie de vivre.



Parfois le manque de considération des employés, la surcharge de travail qui ne cesse d’augmenter et la non reconnaissance des activités de chacun créent des tensions internes aux entreprises.

La volonté de faire du bénéfice à tout prix n'est pas le seul problème, les tensions entre les personnes, l’agressivité et le manque de respect dans les relations humaines contaminent aussi l'ambiance quotidienne.

Si l’on révise les relations humaines sur la base de la bienveillance et que l’on modifie la manière de se relationner et de penser le travail, alors tout le monde gagne en plaisir, en détente et l’efficacité collective augmente de manière significative.



> > > Riche de 13 ans d’expériences de consultante en image professionnelle, 15 ans d'agent commercial, et 20 ans de formation à la non-violence, je propose des approches innovantes et créatives basées notamment sur la psychologie phénoménologique et sur une vision universelle de l’être humain.



Depuis 2005 : MEMBRE CERTIFIÉE DE L’AFIPP (www.afipp.org)

(Association Francophone pour l'Image Personnelle et Professionnelle)

Responsable du "Comité d'adhésion et Déontologie" de l'AFIPP



Consultante Formatrice et fondatrice de Etre en Couleurs de 2003 à 2016.Array



DECLARATION D'ACTIVITE enregistrée sous le numéro 11 93 06127 93 auprès du préfet de région d'Ile-de-France.



Mes compétences :

Formation

Conseil en image

Développement personnel

Coaching professionnel

Facilitatrice en intelligence collective