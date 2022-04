Isabelle MONTAROU - SEGARD

Anticiper les enjeux, prévoir juste et réagir face à l imprévu.

Exploiter son potentiel analytique et opérationnel, voici le quotidien d un Responsable Planification Industrielle également en charge des prévisions.

Interface entre Logistique, production et commercial afin de réagir rapidement aux à coups du marché, ma mission s inscrit dans une logique de satisfaction client.

Les enjeux sont également d utiliser au mieux les ressources de l entreprise (Machines et main d oeuvre) en maintenant le niveau de stock au plus juste.

Un vrai jeu d équilibriste.





2 sites de production.

4000 lignes de commande/mois, 2000 clients. 1500 produits dont 80% en livraison "sur stock".

Réduction des délais de 50%,

98% de réalisation dans les délais.



Certifiée CPIM



Mes compétences :

Planning

Supply chain