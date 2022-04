Isabelle MONTIGNY

En tant que sophrologue, mon objectif est de transmettre les outils que je connais pour être les plus efficaces dans la recherche du bien-être au quotidien.



Synthèse des techniques orientales de méditation, de yoga et de relaxation, la sophrologie est une véritable bouffée d'oxygène pour tous ceux qui sont à la recherche d'une vie plus sereine !



Entre autres bienfaits, la sophrologie permet :



- d'être physiquement et mentalement en accord avec soi-même, avec son environnement et avec les autres,

- de recentrer l'esprit et d'accroître son niveau de conscience,

- d'apprendre à mieux se connaître,

- de faire face à la pression et au stress...



Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie