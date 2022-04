Isabelle MORENO

Diplômée du BTS Comptabilité et Gestion depuis 2018, je souhaite poursuivre sur une licence

professionnelle en contrat de professionnalisation sur 12 mois à partir de septembre 2019.



Dotée de 12 ans d’expérience dans la gestion administrative, commerciale et comptable dans diverses

entreprises, administrations et associations j'ai souvent été polyvalente.



Aussi, je prépare le Lilate II Hébreu (niveau intermédiaire) dispensé par Linguéo sur mon temps

libre. Je parle également couramment anglais après avoir vécu 5 ans en Australie.



Cette formation en alternance me permettrait d’occuper un poste en relation avec le diplôme préparé

et de perfectionner mon hébreu en Israël. Il est très probable que je poursuive sur un Master.



J'ai choisi cette licence selon mes compétences, mes expériences professionnelles et personnelles,

mon esprit d'analyse et créatif, ainsi pour le goût de la performance et de l'innovation.



J'ai choisi Israël parce que j'ai des projets sociaux-économiques qui ne pourront voir le jour qu'en Israël. C'est un pays visionnaire, dynamique, innovant et qui avance jour après jour. C'est un pays où tout peut se parfaire.



J'ai sélectionné une école française qui permet de suivre la formation en e-learning, cependant je reste

ouverte à tout autre établissement francophone.

La licence est dispensée par l'Université Haute Alsace de Mulhouse du mois d'octobre 2019 au mois de

juillet 2020, vous trouverez les détails de son contenu, coût et organisation dans la brochure 2018/2019

jointe. Les cours ont lieu une semaine par mois hors vacances scolaires, ce qui permet d'être en poste à

temps plein le reste du temps.



Ci dessous, le lien de l'école et de sa formation :



http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/gestion-de-projets/licence-professionnelle-gestion-et-pilotage-de-projets.html





Consciencieuse, réactive et motivée, je saurai m’intégrer rapidement au sein de votre équipe et vous donner satisfaction.



Mes compétences :

Photoshop

Bureautique

Permis de conduire

Sage ERP X3

Gestion

Comptabilité

Gestion administrative