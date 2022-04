Isabelle MORENO

Mon parcours me permet aujourd'hui de faire valoir mes compétences de chef de projet dans la mise en place et l'optimisation des applications informatiques telles que : la gestion commerciale, la comptabilité, de fabrication, la logistique, le CRM et enfin la trésorerie de la PME-PMI aux Grands comptes, en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Gestion

Comptabilité

Conseil

Formation

Informatique

emailling

Gestion de la relation client

Gestion de la production

Gestion commerciale