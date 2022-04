Isabelle MORIAU DI G

Peintre et illustratrice, styliste, peintre déco, scénographe.... Pourquoi me contenter d'un seul domaine

de la création ?

En tant que créative, je mets mes compétences au service des arts plastiques comme des arts appliqués.

Transmettre mes savoirs et savoirs-faires en création plastique et création industrielle

fait également partie intégrante de ma démarche artistique.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Animation de formations

Arts plastiques toutes techniques

Musique (orgue, piano)

Coaching individuel

Scénographie

Peinture décorative

Conception-rédaction

Gestion de groupe

Illustration

Stylisme

Peinture

Decoration evenementielle

Régie

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Home staging

Adobe InDesign