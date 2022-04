Isabelle MORIN

Titulaire d'un Master en Droit du travail, d’un DUT Techniques de Commercialisation et ayant près de 10 ans d’expérience dans la vente d’espaces publicitaires, je recherche actuellement un emploi dans le domaine juridique afin de mettre à profit et en pratique mon intérêt pour le droit et les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mon cursus universitaire.

Or, mon parcours professionnel et extra-professionnel m’ont permis d’acquérir une aisance écrite et orale, une capacité d’analyse et de synthèse, une grande rigueur, du dynamisme ainsi qu’un grand sens de l’écoute et d’organisation.

Extrêmement motivée et immédiatement disponible, je suis à même de m'impliquer pleinement et de mener à bien toute mission qui me sera confiée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Veille juridique : Dalloz, JurisClasseur (LexisNex