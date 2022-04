Isabelle MORIN

Habituée à travailler dans des environnements fortement concurrentiels, j'ai su mettre en place les stratégies commerciales adéquates au développement du portefeuille client et ai su détecté de nouvelles opportunités de business.



Mon constant souci de la rentabilité et mon excellente adaptabilité ont été les qualités nécessaires pour relever les défis qui m’ont été proposés. Mes qualités relationnelles et de communication sont reconnues de tous.







Mes compétences :

EXPORT

Prospection commerciale

International

Import

Vente BtoB

Direction commerciale

Management des ventes