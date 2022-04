Isabelle MORIN

Je justifie d’un parcours de plus de 30 ans dans le domaine de la comptabilité dans diverses entreprises avec des activités différentes qui m’ont permis de progresser dans cette profession et d’avoir une bonne connaissance de l’ERP SAP sur ces dernières années.



Je pense que ces expériences et mes compétences sont susceptibles de vous intéresser dans la mesure où j'ai su m'investir :



• Tant en comptabilité générale, et Manager de Transit,

• Tant en Responsable comptabilité fournisseurs,

• Et en comptabilité bancaire.



Je sais traiter les informations relatives aux mouvements financiers tout en respectant les consignes et normes imposées par l'entreprise, de faire remonter les informations et problèmes éventuels et respecter la confidentialité des données traitées.



Mes compétences :

Bookkeeping

Value Added Tax

Reconciliations

Cash Management

Fixed Assets

Statutory Accounts

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Consolidations

Forecasting

Inventory Accounting

Treasury Operations > Treasury management

Bank Reconciliations

Audit

Account Reconciliations

SAP

SAP FI

SAP FI AA

SAP MM

SAP SD

SAP-FI- Reporting

Microsoft Excel

SAP OFFICE

Sage Accounting Software > Sage Line 100