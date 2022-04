Une société belge en pleine croissance est à la recherche de délégués commerciaux indépendants H/F afin de promouvoir une activité et un outil novateur de haute qualité.



● Horaires de votre choix

● Commissions en fonction de votre motivation

● Formations et accompagnement sur le terrain

● Site personnel en ligne et outils de marketing

● Suivi et soutien de toute une équipe tout au long de votre carrière



Qualités: être motivé et bienveillant.



Si vous avez un esprit d'équipe, vous avez l'opportunité d'évoluer comme Manager !



Votre mission sera la suivante :

Prospection clients

Ex: esthéticiennes, centre de bien être, thérapeutes, kinés, podologues et bien d'autres activités...



Possibilité de développement en dehors du marché belge.

( France, Suisse, Luxembourg, Espagne, Portugal, USA, Canada )

D'autres pays a venir...



Contactez-moi pour + d'infos.

Isabelle Motte

skype: zazibel55

mail: plenitude1970@gmail.com

tel: +32 499 189 010



Mes compétences :

Marketing relationnel

Business Objects

Développement commercial

Gestion d'équipes