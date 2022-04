Isabelle MOUNIER-EMEURY

Diplômée Audencia, je suis une experte en expérience client dans les services. J'ai construit mon parcours professionnel en accompagnant la croissance de Manpower dans toutes ses étapes de changement. En 2005, je mets en place la nouvelle identité visuelle du groupe dans un réseau de 1000 agences, contribuant au nouveau positionnement de l’entreprise.

En 2008, je rejoins Fairlead Institute, start-up positionnée sur le marché de la formation au changement, pour développer la notoriété de la marque et soutenir le réseau de franchises.

Puis je me dirige vers le conseil auprès de PME, avec une approche basée sur la réflexion cross canal.

Depuis 2013, je travaille à l'amélioration de l’expérience du patient, de son arrivée à sa sortie de l’hôpital, en complément de son parcours de soins, au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Branding

Direction générale

Distribution

Distribution B to B

Expérience clients

Identité Visuelle

Marketing

Pilotage

Stratégie

Vente