Isabelle MOUQUET

43 ans, dynamique, autonome, adaptable rapidement, bonnes qualités relationnelles.

17 années d'expériences professionnelles en qualité de responsable administrative comptable et ressources humaines.

Comptabilité de 2 S.A. et de 4 SCI jusqu'au bilan, relation directe avec le commissaire aux comptes. Gestion financière, relations bancaires, dossiers subventions. Suivi des engagements, facturation et recouvrement des créances.

120 paies par mois (calcul des variables, multi-sites, 2 conventions à gérer).

Toutes déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, annuelles et fiscales.

Toute la gestion administrative du personnel, recrutements, contrats de travail, DUE, mouvements, dossiers de formation, arrêts divers, suivi des CDD, RTT, congés payés, promotion, mutation, entretiens annuels, soldes de tout compte...

Encadrement de 3 employés, statut cadre.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Comptabilité

fiscalité

Paies