Isabelle MOUQUET

Je suis spécialisée dans le domaine du Secrétariat commercial export et l'administration des ventes depuis 18 ans.



J'ai une grande expérience de la gestion des dossiers clients : appels téléphoniques en Français et en langues étrangères, saisie des commandes, établissement des devis et des factures, livraison des commandes aussi bien en France qu'à l'étranger avec l'étude du meilleur moyen de transport.