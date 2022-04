Isabelle MOUROUX

Bonjour à mes lecteurs !

Il n'est pas facile de se présenter en quelques mots soi-même. Aussi je reprendrai les qualificatifs que des collègues m'ont attribués: ouverte, amicale, courageuse, enthousiaste. Lors d'une formation managériale au sein du ministère de la défense, j'ai appris à établir un auto-diagnostic. Je vous livre donc le résultat de mes points forts : la réactivité, la lucidité, la motivation, la disponibilité, la curiosité et le charisme.

En effet, de nature passionnée, je m'intéresse et je m'investis dans mon travail avec sérieux et le désir d'apprendre. Dotée d'un sens du relationnel, j'aime participer à toutes les missions de communication, qui requièrent à la fois le sens de l'organisation, la disponibilité, et .....l'enthousiasme !



Voici un côté bien minime de ma personnalité et un résumé bien condensé de moi-même.

Mais vous pourrez en apprendre davantage sur moi si vous lisez la suite de mon profil....



Merci de votre visite



Mes compétences :

Organisation d'événements professionnels clé

Organisation d'événements et intermédiation

Communication presse et web

Animation de réunions

Capacités oratoires

Adaptabilité

Veille et GED

Conduite d'opinion

Conduite de projet