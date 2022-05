Louis-Marie RESSEGUIER

Louis-Marie est ingénieur de formation.

Il a plus de 5 ans d’expérience en tant que PMO, consultant en management de projets dans diverses organisations et de nombreuses expériences et références à son actif en gestion des transformations dans les secteurs bancaire, public, de la grande distribution, de la santé ou de l'industrie.

Son dynamisme, sa motivation, ses connaissances et savoir-faire lui permettent d'être force de proposition dans de nombreux domaines.

Louis-Marie aime les challenges !



Mes compétences :

Cisco CCNA

Agile Development

JAVA / J2EE

VHDL FPGA et Matlab

UML

Urbanisme

C C++ OpenGL

SQL

XML

HTML

AMOA

Bureautique

Relations publiques

VMWare

Web 2.0

Windows

Webmaster

Gestion de projet

Joomla

JSP/Servlet

MySQL

Achats

Collaborateurs d'élus

Informatique

Ingénierie