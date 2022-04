Isabelle MOUSSIN

Mandataire et négociatrice en immobilier au sein du réseau immoangels, spécialiste en chasseur de biens, j'évolue dans un environnement de defis où le goût du risque est un des moteurs pour avancer. La préoccupation du client et l'écoute sincère de ses attentes ainsi que la mise en lumière de ses besoins non exprimés figurent parmi mes qualités majeures.



Mes compétences :

Communication

Marketing relationnel

Gestion de la relation client

Vente

Commercialisation

Chargé de clientèle

Suivi clientèle

Suivi commercial et administratif