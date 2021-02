Immo Angels n’est pas seulement un réseau immobilier performant et dynamique, c’est aussi une écoute personnalisée pour chacun de ses clients qui sont uniques.



C’est dans cet esprit que je vous accompagne de A à Z dans vos projets de vie, vous conseille et sécurise votre transaction.



L’humain est ma priorité et votre satisfaction ma récompense.



Mes compétences :

Management

Restauration

hôtellerie

Négociation commerciale

Dynamisme