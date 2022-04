Sylvain LEROI

Riche de quinze années d’expériences dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie, et de l’événementiel (séminaires), à la fois comme Directeur d’établissement ou comme Directeur national du service Hébergement d’une société d’hôtels clubs, je souhaite désormais mettre à disposition mes capacités auprès d’une entreprise me permettant de vivre une nouvelle expérience professionnelle à responsabilité.



J’ai acquis, à travers ces dernières années, diverses compétences dans les différents services qui régissent le fonctionnement d’un hôtel club avec une forte capacité (1200 lits, 12 Millions de CA), d’un côté front ou back office, en optimisant le rendement et la productivité dans un souci d’une constante amélioration, dés résultats de gestion et de satisfaction.



Le management, la gestion, le patrimoine, le marketing et le commerce sont autant de domaines qui me permettent à ce jour d’être en capacité de proposer mes services me permettant d’exploiter ces qualifications.



Apporter ma contribution aux projets, à la gestion des équipes et au patrimoine d’une nouvelle entreprise serait une réelle satisfaction professionnelle.



Mes compétences :

Gestion

Technique

Management

Optimisation des process

Gestion de la qualité