Isabelle MOYON

Mes actions de Business Developer et mes expériences multiculturelles contribuent aujourd’hui à ma vision à 360° de l'entreprise : de l'activité commerciale au business plan, du management de production à la finance, de l'analyse des résultats à l'élaboration de la stratégie.

Vous recherchez une DG expérimentée en B to B (privé et public), qui développe vos avantages concurrentiels, mette en place une organisation pérenne et orientée Clients en allouant les ressources aux activités stratégiques.

Bilingue, mon parcours international apporte beaucoup d'ouverture d'esprit à mes approches Business et se relève indispensable aux PME.

Femme de terrain et de projets, mon sens des résultats, mes valeurs sont essentiels pour réussir et relever les nouveaux défis.

Je suis à l'écoute du marché, parlons de vos projets ...



Mes compétences :

Stratégie et Croissance externe

Management

Résolution de problèmes

Processus services à valeur ajoutée

Communication

BTP

Direction générale

Manager de transition

Services

Restructuration

Organisation

Service Client