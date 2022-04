Vendre et fidéliser, augmenter le chiffre d’affaires de la boutique, Accueil client, conseil services et produit.

Actuellement en contrat de sécurisation professionnelle.



Mes compétences :

Accueillir, evaluer le besoin du client

Conseiller, vendre, fideliser

Maitriser les tecniques de vente

Animation commerciale ,merchandising

Encadrement des equipes

Integrer et former les collaborateurs

Gestion administrative et reporting