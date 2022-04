Isabelle NAMHEE CIESLAK

Century 21 Businessity recrute des chargés d'affaires en immobilier d'entreprise.

Profils commerciaux bac+2 min, formation immobilière. Poste basé à Serris 77700

Dossier de candidature à envoyer : businessity@century21.fr



Century 21 Businessity : Agence Immobilière en Entreprise & Commerce à Marne la Vallée.

Location/Vente de bureaux, locaux d'activité, terrains murs commerciaux, droit au bail.



Mes compétences :

Expertise en Immobilier d'Entreprise

Marketing stratégique et opérationnel B to B

Stratégie achats & sourcing

Gestion de projet à l'International

Management hiérarchique et fonctionnel

Maîtrise des marchés Européens & Asiatiques