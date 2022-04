Isabelle NISIO

PARCOURS

Initiateur et réalisateur de projets immobiliers depuis 20 ans en tant que promoteur ou assistant à maitre d’ouvrage des collectivités ou de l’Etat, pour tout type d’équipements immobiliers et de montages juridiques et financiers.



OBJECTIF PROFESSIONNEL

Recherche d’un poste de Directeur du Développement dans le domaine de l’immobilier en Rhône-Alpes ou Suisse mais également la participation à une équipe de développement et de montage d’un projet immobilier en cours ou à venir.



COMPETENCES

Développeur et porteur de projets complexes : détection, montage et suivi d’opérations en PPP, VEFA, CPI, force de proposition auprès des collectivités, recherche et optimisation des ressources financières, analyse d’opportunités d’investissement, gestion financière et juridique de projets.



Manager de centre de profit : animation d'équipe, relations clients, développement du chiffre d’affaires, optimisation de la marge, gestion budgétaire, reporting.



ATOUTS

Disponibilité immédiate, vaste expertise en immobilier public et privé, réseau significatif.



Mes compétences :

Public cadre et cadre dirigeant