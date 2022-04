Isabelle NOBLET

Le Conseil en Image est un accompagnement de chaque personne dans la mise en valeur optimale de ses atouts

il respecte son authenticité, son style de vie, ses envies, le message que celle-ci souhaite véhiculer.

Il ne s'agit pas de transformer un individu, il s'agit de l’aider à trouver ou retrouver un juste équilibre entre son apparence et sa personnalité.



Pour les Particuliers, je vous propose de mettre en cohérence " l'être " et le " paraître" . J'organise également des ateliers thématiques à partager entre amies, collègues...



Pour les Professionnels je propose des ateliers interactifs pour des groupes ou des prestations individuelles, chaque participant aura l'occasion de développer une nouvelle image en harmonie avec la réalité des besoins de l'entreprise et adaptée à son propre tempérament!



Mes compétences :

Colorimétrie

Personal Shopper

Style vestimentaire

Morphologie silhouette

Morphologie visage

Tri dressing

Conseil en image