Isabelle NOBLET

J'évolue dans le secteur de la communication et des médias depuis plusieurs années (radios, presse, web et événementiel). L'univers culturel, artistique, et la protection de l'environnement sont des sources fortes d'inspiration.



COMPETENCES

- Rédactionnel

- Gestion de projets (du brief à la réalisation - opérations sur mesure cross médias)

- Gestion de budgets publicitaires

- Gestion de jeux (jeux antennes Virgin Radio et RFM, jeu Kelbol...)

- Elaborations de stratégies de communication

- Négociations commerciales, sponsoring et partenariats (accompagnement commercial)

- Relations clients, prestataires, partenaires...

- Service presse

Polyvalente et multitâches



GOUTS

- La découverte - Le développement



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Médias

Web