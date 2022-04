Isabelle NOGUEROL

Parce que la banque a aujourd’hui plus que jamais besoin de talents pour se développer, parce que la banque a besoin de spécialistes de la formation professionnelle pour être partenaire de son évolution, nous avons créé l’Institut Français de formation Banking and Finance Training Institute (BFTI) pour répondre à ses besoins.

Nous vous proposons de vous accompagner dans la professionnalisation de vos équipes en vous apportant non seulement de la compétence, mais également du savoir-être, et du savoir-faire.

BFTI, institut français de formation spécialisé dans les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance, est constitué de professionnels ayant une réelle expertise et ayant à cœur de la partager.

Nous vous proposons une offre de services globale qui s’appuie sur 3 socles : la Technique Bancaire et Financière, l’Efficacité Commerciale et la dimension des Ressources Humaines.



Notre spécificité est de travailler avec de vrais experts métiers opérationnels en faisant du sur mesure, c’est-à-dire en adaptant :

- le contenu de nos programmes à vos besoins,

- la durée de nos formations à votre attente,

- les exemples pratiques utilisés pour illustrer la théorie, aux cas rencontrés au sein de votre structure.

L’objectif est que nos formations soient à forte valeur ajoutée pour la banque et que ses collaborateurs soient opérationnels dès la reprise de leur poste.



Vous avez sûrement des projets à nous confier, une vision à partager.





